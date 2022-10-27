Псковский эндокринолог: Мы уже 25 лет живём с эпидемией ожирения

14:59, 27 октября 2022, ПАИ

Ещё 25 лет назад Всемирная организация здравоохранения признала ожирение неинфекционной эпидемией. Об этом сообщила заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Всё, конечно, связано с изменением нашего образа жизни, с массовым распространением фаст-фуда, снижением двигательной активности», - пояснила врач.

Псковичам, которых беспокоит их вес, эндокринолог рекомендовала начать с обращения к врачу, чтобы исключить или, наоборот, подтвердить медицинские проблемы, из-за которых человек полнеет.

«Лишний вес ведь проблема не только эстетическая. Это и проблемы с репродуктивной системой, с опорно-двигательным аппаратом, с сердечно-сосудистой системой», - напомнила Елена Ильяшенко, отметив, что даже в отсутствие гормональных проблем сбросить лишний вес бывает очень непросто.