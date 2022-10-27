Как избавиться от сахарного диабета второго типа, рассказала псковский врач

16:13, 27 октября 2022, ПАИ

Как избавиться от сахарного диабета второго типа (при нём не требуются уколы инсулина), а точнее, добиться его стойкой ремиссии, рассказала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко.

«Диабет второго типа можно привести в состояние ремиссии, но болезнь, конечно, всё равно останется с пациентом. Редко, но бывают случаи, когда такие люди могут не принимать таблетки, ограничиваясь лишь диетой. Почему редко? Потому что очень немного людей готовы браться за себя и снижать вес. А ремиссия возможна только в этом случае. Но у меня есть истории, когда человек худел с 100 до 70 кг или даже с 180 до 100 кг», - рассказала Елена Ильяшенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, сахарный диабет второго типа зачастую не имеет никаких симптомов, однако напрямую связан с лишним весом. «Зачастую пациент узнает о диабете только в больнице, куда попадает с инфарктом или гангреной. Потом выясняется, что заболевание у него было в течение нескольких лет», - заключила эндокринолог.