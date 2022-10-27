Капремонт псковских школ планируют завершить на осенних каникулах

17:44, 27 октября 2022, ПАИ

Отчет об исполнении бюджета Пскова за первое полугодие 2022 года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Участники заседания заслушали информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов и объектов социальной сферы, а также по ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к ним и установке детских площадок.

Председатель комитета Юлия Пожидаева поинтересовалась, на какой стадии сейчас капремонт городских школ, который должен быть по контракту завершен 30 ноября. «К 1 сентября в этих школах были завершены основные работы, которые могли помешать учебному процессу. Большой объем оставшихся работ планируется произвести в течение осенних каникул», - уточнила первый заместитель администрации Ирина Иванова.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт отметила, что за первое полугодие плановые назначения по доходам бюджета увеличились на 309,4 млн рублей. За отчетный период доходы бюджета города исполнены на 35,8% от запланированных годовых назначений и составили более 3 млрд рублей. В общем объеме налоговые и неналоговые доходы составили 32,2%, безвозмездные поступления - 67,8%.