Владимир Путин заявил, что история всё расставит на свои места

18:21, 27 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XV Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что история всё расставит на свои места. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

По словам российского президента, в итоге история «отменит» тех, кто пытается «отменить» русскую культуру, цитирует президента «Газета.ру».

«История, безусловно, всё расставит на свои места и «отменит» не произведения величайших и общепризнанных гениев мировой культуры, а тех, кто сегодня почему-то решил, что вправе этой мировой культурой распоряжаться по своему усмотрению. <...> Вот только их через несколько лет никто даже и не вспомнит, а Достоевский будет жить, и Чайковский, и Пушкин, как бы им этого ни хотелось», — заявил Путин.