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Политика

«Единая Россия» собрала более 1 млрд рублей за месяц для помощи участникам СВО

Андрей Турчак привёз военным спецсредства и экипировку. Фото с сайта партии «Единая Россия»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак передал спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», сенатор привёз военным коптеры, беспилотники и средства связи. 

«Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую «Единая Россия» передаёт на фронт. Наряду с гуманитарной миссией и помощью мирным жителям партия все эти месяцы поддерживала военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим — продолжим до дня нашей общей победы», — сказал секретарь генсовета партии.

«Сейчас сосредоточим все наши возможности на херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего, любая — от весточки из дома до беспилотника», — резюмировал Андрей Турчак.

Накануне руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы, отметил Андрей Турчак. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн — медикаменты.  

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. 

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР, 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приёмных «Единой России» в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО, в том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приёмные партии отрабатывают поступающие обращения совместно с Министерством обороны и органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений законодательства.

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