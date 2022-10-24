Александр Голышев: Разворот России на Восток закончится крахом европейского глобализма

19:17, 27 октября 2022, ПАИ

Сегодня на ежегодном заседании клуба «Валдай» эксперты обсудили проблематику экономических войн. На интернет-площадке «Экспертного клуба» своё мнение высказал российский культуролог, доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения МАН ВШ и АН ВШ РФ (2015), заслуженный работник культуры РФ, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

«Санкции — это основное оружие коллективного Запада в экономической войне против нашей страны. И было бы неправильно думать, что они не вредят нам. Полезных санкций не бывает. Но вместе с тем России удаётся превращать минусы в плюсы. В условиях санкционного давления страна стала более собранной, сплочённой и деловой. Определены национальные интересы и цели, приоритеты, ресурсы опережающего развития, задачи дальнейшего импортозамещения», — заявил эксперт.

По мнению Александра Голышева, с устойчивым и сбалансированным бюджетом на 2023–2025 годы Россия сможет модернизировать экономику с учётом новых вызовов и помочь регионам укрепить свою инфраструктуру.

«К 2024 году благодаря помощи федерального центра в Псковскую область будет привлечено около 24 млрд рублей инвестиций. Активная международная деятельность страны уже реализовалась новыми формами и рынками экономического сотрудничества с восточными странами. Не исключено, что разворот на Восток закончится крахом европейского глобализма и торжеством многополярного мира. Москва уже стала ключевым экономическим партнёром для многих стран Средней Азии. В краткой исторической перспективе гегемония США, скорее всего, бесславно закончится», — подытожил профессор.