Главное из выступления Путина на «Валдае»

00:41, 28 октября 2022, ПАИ

28 октября прошло пленарное заседание XIX Международного дискуссионного клуба «Валдай». На нём выступил президент России Владимир Путин.

РИА Новости сделало поборку главных тезисов выступления главы государства:

▪️ президент сказал, что всегда верил и верит в силу здравого смысла — и рано или поздно новым центрам мироустройства и Западу придётся начать разговор об общем будущем;

▪️ мы на историческом рубеже — впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времени окончания Второй мировой войны, будущее мировое устройство формируется на наших глазах;

▪️ у нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят нашу борьбу с ним, а в самой России в целом очень большая консолидация общества;

▪️ глава государства обратился к европейским гражданам, заявив, что Россия не считает себя врагом Запада;

▪️ Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чьи экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга, — из их диалога и рождается подлинное единство человечества;

▪️ главная цель спецоперации — помощь Донбассу, а когда наши войска пришли в историческую Новороссию, как мы могли не откликнуться на чаяния местных жителей;

▪️ потери украинских войск в последнее время почти всегда доходят до 1 к 7 или 1 к 8, людей в Киеве не жалеют;

▪️ России не нужен ядерный удар по Украине;

▪️ единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала;

▪️ пик обусловленных санкциями трудностей пройден, наш бизнес легко берётся за то, что ещё недавно казалось невозможным без западных партнёров, так что режим отмены плановых проверок бизнеса продлён на 2023 год;

▪️ про учёных: мир науки открыт, не будем никого запирать, но приветствуем тех, кто хочет работать в России;

▪️ те, кто реализует политику в Вашингтоне, могут быстро решить проблему Украины дипломатией — им надо только послать сигнал;

▪️ про диалог с США: готовы к решению любых вопросов;

▪️ Владимир Путин — о саммите G20: «Может быть, и я поеду, но пока подумаю».