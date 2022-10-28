Главное из выступления Путина на «Валдае»
28 октября прошло пленарное заседание XIX Международного дискуссионного клуба «Валдай». На нём выступил президент России Владимир Путин.
РИА Новости сделало поборку главных тезисов выступления главы государства:
▪️ президент сказал, что всегда верил и верит в силу здравого смысла — и рано или поздно новым центрам мироустройства и Западу придётся начать разговор об общем будущем;
▪️ мы на историческом рубеже — впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времени окончания Второй мировой войны, будущее мировое устройство формируется на наших глазах;
▪️ у нас очень много друзей, многие устали жить в условиях внешнего диктата, видят нашу борьбу с ним, а в самой России в целом очень большая консолидация общества;
▪️ глава государства обратился к европейским гражданам, заявив, что Россия не считает себя врагом Запада;
▪️ Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чьи экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга, — из их диалога и рождается подлинное единство человечества;
▪️ главная цель спецоперации — помощь Донбассу, а когда наши войска пришли в историческую Новороссию, как мы могли не откликнуться на чаяния местных жителей;
▪️ потери украинских войск в последнее время почти всегда доходят до 1 к 7 или 1 к 8, людей в Киеве не жалеют;
▪️ России не нужен ядерный удар по Украине;
▪️ единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая её и создала;
▪️ пик обусловленных санкциями трудностей пройден, наш бизнес легко берётся за то, что ещё недавно казалось невозможным без западных партнёров, так что режим отмены плановых проверок бизнеса продлён на 2023 год;
▪️ про учёных: мир науки открыт, не будем никого запирать, но приветствуем тех, кто хочет работать в России;
▪️ те, кто реализует политику в Вашингтоне, могут быстро решить проблему Украины дипломатией — им надо только послать сигнал;
▪️ про диалог с США: готовы к решению любых вопросов;
▪️ Владимир Путин — о саммите G20: «Может быть, и я поеду, но пока подумаю».
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