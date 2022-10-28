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Общество

Делегация Псковской области прибыла на национальный чемпионат «Абилимпикс»

Делегация Псковской области, принимающая участие в чемпионате «Абилимпикс», прибыла в Москву, сообщили в официальном Telegram-канале региона.  

Сотни мастеров со всей России уже завтра продемонстрируют свои профессиональные умения на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Делегацию от Псковской области представят Евгений Богданов («Гончарное дело), Анастасия Андреева («Флористика»), Алла Цыбина («Флористика»), Софья Степанова («Малярное дело»), Роман Иванов («Мебельщик»), Любовь Селезнева («Художественное вышивание»), Людмила Мельник («Художественное вышивание»). 

Чемпионат пройдёт по 40 компетенциям. Главная особенность – в возможности трудоустройства участников, лучше всех проявивших себя. Следить за их работой работодатели смогут прямо на площадке соревнований. 

Прямая трансляция торжественной церемонии открытия начнётся 28 октября в 11:00. Следить за ходом соревнований можно в официальной группе «Абилимпикс» в соцсети «ВКонтакте». 
 

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