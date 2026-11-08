Эксперт рассказала о минусах оплаты по QR-коду

23:39, 08 ноября 2026, ПАИ

Оплата товаров и услуг по QR-коду имеет ряд минусов, из-за которых пользователи теряют выгоду и сталкиваются с дополнительным риском. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили.

По словам эксперта, банки считают такую операцию не покупкой по карте, а денежным переводом. Поэтому бонусы и кешбэк на неё не начисляются, за оплату кредитной картой могут взять дополнительную комиссию, а сумма засчитывается в ежемесячный лимит бесплатных переводов.

Мери Валишвили добавила, что для успешного проведения операции нужен стабильный интернет. Ещё один негативный фактор – мошенничество с поддельными QR-кодами, которое называют QR-фишингом, или quishing.

Эксперт подчеркнула, что эти факторы особенно критичны для клиентов с активными программами лояльности, а также для тех, кто регулярно переводит деньги и дорожит лимитом бесплатных операций.