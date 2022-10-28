Ольга Милонаец уйдёт с поста руководителя Псковского УФАС 31 октября

11:28, 28 октября 2022, ПАИ

Экс-руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец завершит свою работу на этом посту 31 октября, но остается в системе антимонопольной службы. Об этом сообщается в Telegram-канале УФАС.

С 1 ноября 2022 года она приступит к работе в качестве заместителя руководителя Московского областного УФАС России.

С 1 ноября Псковское управление возглавит другой опытный сотрудник ФАС России Ирина Белоконь, которая ранее руководила антимонопольной службой Ненецкого автономного округа. В команде ФАС России она работает уже более 14 лет, имеет хороший управленческий опыт. Добавим, Ненецкое УФАС России входит под юрисдикцию Северо-Западного федерального округа, а значит, сохранится правоприменительная практика.