Мужчины в Пскове уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам

12:27, 28 октября 2022, ПАИ

Мужчины в Пскове уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам. Представительницы слабого пола придерживаются противоположного мнения. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

Почти каждый пятый мужчина в Пскове (20%) считает, что его руководитель более снисходителен к ошибкам женщин, причем этой точки зрения чаще придерживаются как те, кто работает под начальством мужчины, так и те, кем руководят женщины.

12% женщин уверены, что их руководитель чаще прощает ошибки мужчинам, 9% — женщинам. Те сотрудницы, что работают под руководством женщин, чаще говорят о лояльности начальства к мужчинам, а среди работниц, трудящихся под руководством мужчин, примерно поровну как тех, кто говорит о большей терпимости к мужчинам, так и тех, кто видит снисхождение к женщинам.

Что касается самих руководителей смешанных коллективов, то в большей снисходительности к недоработкам женщин мужчины признаются гораздо чаще. Начальницы же чаще прощают подчиненных мужчин.