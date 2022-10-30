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Мужчины в Пскове уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам

Мужчины в Пскове уверены, что руководители чаще прощают ошибки женщинам. Представительницы слабого пола придерживаются противоположного мнения. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

Почти каждый пятый мужчина в Пскове (20%) считает, что его руководитель более снисходителен к ошибкам женщин, причем этой точки зрения чаще придерживаются как те, кто работает под начальством мужчины, так и те, кем руководят женщины.

12% женщин уверены, что их руководитель чаще прощает ошибки мужчинам, 9% — женщинам. Те сотрудницы, что работают под руководством женщин, чаще говорят о лояльности начальства к мужчинам, а среди работниц, трудящихся под руководством мужчин, примерно поровну как тех, кто говорит о большей терпимости к мужчинам, так и тех, кто видит снисхождение к женщинам.

Что касается самих руководителей смешанных коллективов, то в большей снисходительности к недоработкам женщин мужчины признаются гораздо чаще. Начальницы же чаще прощают подчиненных мужчин.

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