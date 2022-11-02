Электросирены прозвучат в Псковской области в 10:30

07:01, 02 ноября 2022, ПАИ

2 ноября в Псковской области состоится учение по гражданской обороне с проверкой систем оповещения.

В 10:30 прозвучат электросирены и громкоговорители. В 10:43 пройдёт проверка перехвата теле- и радиосигнала – будет запущена текстовая и звуковая информация. В эфире телеканалов первого мультиплекса (Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр») запустят специальный видеоролик.

Во время проверки жителям региона не нужно предпринимать никаких действий.

Также 2 ноябре в регионе проверят готовность объектов, отвечающих за первоочередное жизнеобеспечение населения; проверят организацию работы эвакуационных комиссий и комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и организацию радиационно-химического и биологического наблюдения.