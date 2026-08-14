Псковичей призвали проходить чекапы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

17:19, 14 августа 2026, ПАИ

Проходить ежегодные чекапы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний рекомендовала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В современном мире нужно начать заботиться о себе не когда мы уже заболели, а когда подходим к определённому возрастному рубежу. Когда мы переходим из 30+, это уже значит, что у нас есть кардиологические риски и нужно больше следить за артериальным давлением», – отметила гостья эфира.

Кардиолог напомнила, что сейчас в медучреждениях организуют ежегодные чекапы, в ходе которых можно обнаружить факторы риска. Нужно лишь заполнить анкету и сдать минимальный набор анализов. Такая процедура занимает не так много времени, а проходить её нужно лишь раз в год.

Особенно внимательно, по словам специалиста, стоит следить за здоровьем тем, кто курит, работает в офисе, ведёт малоподвижный образ жизни. «Обязательно проходите профилактические осмотры, диспансеризацию. В здравоохранении сейчас все максимально проактивны», – заключила Алина Кузуб.