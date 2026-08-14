Михаил Ведерников побывал на фестивале «Лешуга» в Пскове

16:40, 14 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга», который в эти дни проходит в парке Куопио, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

























Михаила Ведерникова сопровождали заместитель губернатора Ольга Тимофеева и министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

«Фестиваль стал брендом, визитной карточкой региона. Свою продукцию представили фермеры из Псковской и Новгородской областей, со всей страны. И многие сидроделы России считают, что это лучшее событие. Формат фестиваля – семейный, работает очень много интерактивных площадок, лекторий. На мастер-классы даже очереди выстраиваются. А вечером будем подсвечивать Гремячую башню», – рассказала Илианна Петрова.

Михаил Ведерников ознакомился с работой шести тематических подворий, где местные мастера представляют авторские блюда из яблок, а производители со всей России – традиционные напитки. Губернатор пообщался с участниками и организаторами фестиваля, а также осмотрел площадки лектория, где проходят мастер-классы и дегустации.

Организаторы добавили, что в каждом подворье посетители могут найти то, что им интересно. В этом году число сидроделов, которые принимают участие в фестивале, возросло до 29. А за первые полчаса на мероприятие в парке пришли около тысячи человек.

Также на фестивале представлены ремесленные ряды, губернатор оценил работы предпринимателей. Сидроделы рассказали об урожае в этом году и технологиях производства сидра.

Глава Пскова Борис Елкин также показал губернатору новую воркаут-площадку возле парка Куопио. Глава региона проверил её качество и отметил, что боксёрскую грушу нужно заменить.

Напомним, что в течение трёх дней для гостей будет работать шесть тематических подворий, где можно попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России. Любителей интересных фактов ждут лекции о технологии производства сидра и о традициях этого ремесла. Кроме того, посетители могут поучаствовать в активностях для всей семьи. Полную программу праздника и карту площадок можно увидеть по ссылке.

В рамках фестиваля выступят фолк-группа «Самоварочки» из Санкт-Петербурга, певица из Башкортостана Аэлита Азина, группа «Живели» из Санкт-Петербурга, «Хвоя» из Пензы, Pole, «Гайтан», «Неизвестный Композитор», «Поклад» из Москвы и Shambala.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк «Куопио»). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.