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Чествование полицейских прошло в Пскове

Церемония награждения полицейских прошла в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На мероприятии присутствовали заместители начальника и руководители подразделений аппарата УМВД, а также территориальных органов МВД России на районном уровне.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

Открыл заседание начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Медалью МВД России «За доблесть в службе» награждена начальник отделения управления по вопросам миграции Светлана Рыбакова, «За боевое содружество» - сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков Александр Сукманов.

Почетной грамоты удостоена заместитель начальника отдела управления организации охраны общественного порядка Ирина Корнейчук. Благодарность объявлена инспектору управления организации охраны общественного порядка Александре Котовой.

Специальное звание «подполковник полиции» досрочно на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности, присвоено начальнику отдела уголовного розыска МО МВД России «Великолукский» Дмитрию Конкину.

Приказом УМВД России по Псковской области за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности свидетельство о занесении фотографии на Доску почета УМВД вручено начальнику МО МВД России «Печорский» Артёму Остапенко.

«В целом оперативная обстановка находилась под контролем. За истекший период не допущено террористических актов, экстремистских акций, конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Обеспечена охрана общественного порядка в ходе проведения на территории области более двух тысяч различных массовых мероприятий. Сократилось число преступных деяний, совершенных несовершеннолетними. Снизился уровень уличной преступности. Не допущено роста убийств и угроз убийством, а также тяжкого вреда здоровью. При этом каждое четвертое зарегистрированное преступление в регионе относится к сфере ИТТ. На дорогах области при снижении числа дорожно-транспортных происшествий и раненых количество погибших в ДТП людей возросло. Тяжесть их последствий тоже выросла», — отметили в ведомстве.

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