Порядка 600 млн рублей выделят на строительство станции умягчения воды в Пскове

16:16, 28 октября 2022, ПАИ

Для строительства станции умягчения воды в Пскове планируют выделить дополнительные средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

«53,3 миллиона рублей планируется дополнительно выделить Пскову на 2023 год для строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора», - рассказала начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике городской Думы рассмотрели вопрос об изменениях в бюджет Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю ПГД внести данный вопрос в повестку дня очередной сессии.

Напомним, что в ходе предыдущей сессии ПГД депутаты утвердили увеличение субсидий на эти цели в 2022 году на 527,4 миллиона рублей. Ранее МП «Горводоканал» выделили средства на разработку проектно-сметной документации по строительству станции умягчения воды, которая подаётся из подземного водозабора в сумме 6,2 миллиона рублей.



К настоящему времени необходимая документация готова, в ближайшее время планируют объявить конкурс по определению подрядчика для проведения строительных работ. Общая стоимость работ составит почти 600 миллионов рублей.



Строительство объекта будет переходящим на конец следующего года.

Ранее сообщалось, что депутаты Псковской гордумы обсудили отчёт об исполнении бюджета.