Жители Псковской области сделали мошенников миллионерами

16:22, 28 октября 2022, ПАИ

Крупных денежных средств лишились жители Пскова, Великих Лук, Струго-Красненского и Куньинского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, мошенники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банков. Под предлогом предотвратить незаконное оформление кредита они указывали «безопасный счет», куда необходимо перевести средства. В общей сложности злоумышленникам перевели 2 млн 425 тысяч рублей. Когда жители области убедились, что их обманули, они обратились за помощью в полицию.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.