Выстрелы в объектив. 86-й выпуск «Псковского телеграма»

16:52, 28 октября 2022, ПАИ

Прошедшая неделя оказалась богатой на значимые и обсуждаемые, а порой и тревожные события. Обстрелы российских журналистов в Херсонской и Запорожской областях, срыв телеведущего Антона Красовского, скандал вокруг Ксении Собчак, наконец выступление президента Владимира Путина на пленарке дискуссионного клуба «Валдай». Об этом, а также о региональном преломлении этих событий поговорили ведущие «Псковского телеграма» в свежем выпуске проекта.

Также в программе: чем Псковская область помогает бойцам на передовой, новогодние традиции ведущих, каким будет новый региональный медиафорум?

Выпуск «Псковского телеграма» смотрите на портале Псковского агентства информации сегодня в 18:00, а также в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30.