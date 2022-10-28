86-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
Прошедшая неделя оказалась богатой на значимые и обсуждаемые, а порой и тревожные события. Обстрелы российских журналистов в Херсонской и Запорожской областях, срыв телеведущего Антона Красовского, скандал вокруг Ксении Собчак, наконец, выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» — об этом, а также о региональном преломлении этих событий поговорили ведущие «Псковского телеграма» в свежем выпуске проекта.
Также в программе: чем Псковская область помогает бойцам на передовой; новогодние традиции ведущих; каким будет новый региональный медиа форум.
«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации. Выпуски выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в 18:30 в эфире телеканала «Первый Псковский».
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