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Происшествия

Проводится проверка по факту обрушения здания в Великих Луках

Спасатели провели поисковые мероприятия на месте обрушения здания в Великих Луках. Происшествие произошло на улице Малышева, 5, на территории бывшего локомотивовагоноремонтного завода.

  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ
  • Предварительная информация по обрушению здания в Великих Луках
    Фото: ПАИ

По информации председателя комитета по ГО и ЧС администрации города Великие Луки Николая Шмоткина, там обрушилось аварийное здание, которое не эксплуатировалось около 20 лет. Рухнула часть стены здания завода на территорию магазина «Уровень». 

Осмотрено место происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет. 

По данному факту проводится проверка.

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