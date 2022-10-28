Проводится проверка по факту обрушения здания в Великих Луках

17:55, 28 октября 2022, ПАИ

Спасатели провели поисковые мероприятия на месте обрушения здания в Великих Луках. Происшествие произошло на улице Малышева, 5, на территории бывшего локомотивовагоноремонтного завода.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По информации председателя комитета по ГО и ЧС администрации города Великие Луки Николая Шмоткина, там обрушилось аварийное здание, которое не эксплуатировалось около 20 лет. Рухнула часть стены здания завода на территорию магазина «Уровень».

Осмотрено место происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка.