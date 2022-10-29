ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне

22:02, 29 октября 2022, ПАИ

ВСУ обстреляли ракетами РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне. Было выпущено 12 ракет, девять из них сбили системы ПВО, сообщили в экстренных службах региона.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Так, в 21:13 обстрелял район Антоновского моста, выпустив 12 ракет «Хаймарс». Девять ракет сбили, но, к сожалению, три ракеты упали в район Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — сообщил представитель экстренных служб.