Россия выходит из зерновой сделки после теракта в Севастополе

10:03, 30 октября 2022, ПАИ

Действие продуктовой сделки приостановлено на неопределённый срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В заявлении, размещённом на сайте министерства, указывается, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе.

«В связи с действиями Украинских вооружённых сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели как теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в черноморской инициативе, и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», — говорится в сообщении.

Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, заключили в МИД РФ.