Число погибших россиян в Сеуле выросло до 4 человек
Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырёх, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщает РИА Новости. Ранее подтверждена гибель трёх россиянок в возрасте 20-30 лет.
«Погибло четыре гражданки России. Судя по имени, погибшая — этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России», — пояснили в диппредставительстве.
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