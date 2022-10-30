Число погибших россиян в Сеуле выросло до 4 человек

13:05, 30 октября 2022, ПАИ

Число погибших россиян в давке в Сеуле возросло до четырёх, соотечественников среди жертв может быть еще больше, сообщает РИА Новости. Ранее подтверждена гибель трёх россиянок в возрасте 20-30 лет.

«Погибло четыре гражданки России. Судя по имени, погибшая — этническая кореянка, полиция Южной Кореи определила, что она числится как гражданка России», — пояснили в диппредставительстве.

