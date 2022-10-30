Депутаты Пустошкинского Собрания требуют отставки главы района
Группа депутатов обратилась в районное Собрание Пустошкинского района с инициативой об удалении главы района Светланы Васильковой в отставку в связи с низкой оценкой её деятельности, сообщает газета «Вперёд».
«Глава района получила уведомление о том, что на сессии, которая состоится 24 ноября, будет рассмотрен вопрос об отстранении её от должности. Добавлю, что депутаты действуют в соответствии с законом № 131», — заявил председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо.
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