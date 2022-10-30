Депутаты Пустошкинского Собрания требуют отставки главы района

14:22, 30 октября 2022, ПАИ

Группа депутатов обратилась в районное Собрание Пустошкинского района с инициативой об удалении главы района Светланы Васильковой в отставку в связи с низкой оценкой её деятельности, сообщает газета «Вперёд».

«Глава района получила уведомление о том, что на сессии, которая состоится 24 ноября, будет рассмотрен вопрос об отстранении её от должности. Добавлю, что депутаты действуют в соответствии с законом № 131», — заявил председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо.