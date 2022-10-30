Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры

14:40, 30 октября 2022, ПАИ

Новая главка и кресты для церкви Святой Варвары прибыли в Печоры, сообщает группа «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Памятник деревянного зодчества, храм Святой Великомученицы Варвары построен в 1779 году. Выполненная по историческому образцу главка заменит демонтированную реставраторами.

Сейчас здание является памятником регионального значения, оно построено на месте бывшей часовни Святой Великомученицы Варвары.

В 1862 году храм расширен за счёт притвора, уничтожена деревянная колокольня. Церковь находится рядом с храмом Св. 40 Мучеников Севастийских (каменный — с 1817 года), она считалась летней и не имела отопления. С 1975 года настоятель храма Св. Варвары протоиерей Евгений Пелешев поддерживал здание в хорошем состоянии в трудные для православия времена.

Масштабные ремонтно-реставрационные работы проводятся по заказу АНО «Возрождение» и подходят к завершению.