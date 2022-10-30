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Политика

Российские военные подняли обломки дронов, атаковавших Черноморский флот

Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов

Минобороны РФ подняло обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в акватории у города Севастополь, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», - сказали в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что на поднятых со дна обломках дронов стояли навигационные модули канадского производства.

Помимо этого, один из морских дронов, использованных для теракта против кораблей и судов в Севастополе, был запущен из зоны безопасности «зернового коридора», сообщили в Минобороны РФ.

 

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