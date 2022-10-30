«Аэрофлот» перешёл на российскую систему бронирования

17:49, 30 октября 2022, ПАИ

Компания «Аэрофлот» перешла на отечественную систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщает ТАСС.

«Аэрофлот» открыл онлайн-продажи после завершения процедур технического перехода на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок. Официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, а также туристические и онлайн-агенты «Аэрофлота» вновь готовы к обслуживанию клиентов и пассажиров. Продажи на рейсы открыты», — говорится в сообщении.

На сайте авиакомпании уточняется, что была восстановлена онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия». Пассажирам также доступны основные сервисы бронирования, покупки, обмена и возврата авиабилетов.