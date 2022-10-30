450 тысяч рублей выделит государство многодетным родителям

19:47, 30 октября 2022, ПАИ

Многодетные родители могут получить от государства 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки. Но портале «Объясняем.рф» поделились подробностями и условиями предоставления выплаты.

Мера поддержки предоставляется только один раз, в отношении только одного кредита и независимо от рождения детей после получения поддержки. Её можно сложить с направленным на погашение ипотеки маткапиталом.

Выплата предоставляется отцу или матери, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился или родится третий или последующий ребёнок.

Важным условием является гражданство детей. Дети должны быть гражданами РФ. Кроме того, не учитываются дети, в отношении которых отец или мать лишены родительских прав или усыновление которых отменено.

Мера поддержки распространяется на приобретённые до 1 июля 2024 года в ипотеку: квартиру (в том числе по договорам долевого участия или об уступке прав); дом; участок под строительство.

Сумму направят на погашение основного долга. Если же он меньше 450 тыс. рублей, оставшуюся часть переведут на погашение процентов. Если суммы на погашение основного долга не хватило, то по желанию клиента уменьшат ежемесячный платёж или сократят срок кредита.

Чтобы получить выплату необходимо обратиться в банк, выдавший ипотеку, и представить: заявление; паспорт; кредитный договор; свидетельства о рождении детей.

Банк направит бумаги на проверку в ДОМ.РФ (государственный институт развития в жилищной сфере). После этого учреждение перечислит деньги в банк заёмщика.