«Своя игра» на тему русского языка прошла в Острове

20:29, 30 октября 2022, ПАИ

В рамках Года культурного наследия народов России, в отделе по работе с детьми Островской центральной районной библиотеки для детей 6 А класса средней школы № 3 была проведена Своя игра «Богатство родного языка». Об этом сообщает газета «Островские вести».



Заведующая отделом по работе с детьми Людмила Дубова подготовила для ребят вопросы из шести циклов: игра слов, народная мудрость, полиглоты, путешествие во времени, скажем по-русски, с миру по нитке.



«Все задания были интересными, ни на одном мы не споткнулись. Дополняли пословицы, называли устаревшие слова на современном языке, угадывали на каком языке озвучен мультфильм. Нам все было интересно», — отметили ребята в конце игры.