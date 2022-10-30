Две победы на одном фестивале завоевали порховичи

20:46, 30 октября 2022, ПАИ

Две победы на фестивале творчества завоевали порховичи, сообщает газета «Порховский вестник».

Традиционно фестиваль творчества «Регион 60. Территория 60+» приурочен к Международному дню пожилого человека и ежегодно проводится Псковским областным центром народного творчества. В этом году в нём приняли участие конкурсанты из 13 районов и городов Псковской области. Всего было подано 38 заявок.

На фестивале порховичи завоевали две победы. Порховский социально-культурный комплекс выдвинул на конкурс народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» (руководитель — Сергей Мануйлик) в номинации «Песенное творчество» (ансамбли). За отличное исполнение номеров хор получил диплом лауреата I степени.

Участница клуба «Берегиня» Елена Регнер на фестивале показывала навыки плетения из трав в номинации «Декоративно-прикладное творчество» — она также стала лауреатом I степени.