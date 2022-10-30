Губернаторский оркестр выступил в Гдове

22:01, 30 октября 2022, ПАИ

Концертом Губернаторского симфонического оркестра Псковской области завершились «Культурные выходные» в Гдове. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Гдовская заря».

В центре досуга и культуры города Гдова прозвучали саундтреки мирового кинематографа в исполнении оркестра. В программе концерта было 15 произведений.

С первых нот зрители узнали мелодию вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», не оставила равнодушными гдовичей и знакомая мелодия из «Берегись автомобиля!». Это лишь малая часть известных композиций, которые вошли в программу «Симфонический кинематограф».

«Удивительно, как такой большой коллектив музыкантов вместе с инструментами смог уместиться на небольшой сцене центра досуга и культуры. На мгновение мне показалось, что площадка для выступлений в разы расширилась», — поделилась впечатлениями от концерта гдовичка Ирина Иванова.

Гдовичи оценили и слаженность работы с оркестром дирижёра Вячеслава Рачеева.

Чуть больше часа продлился концерт, люди выходили из актового зала улыбаясь, обменивались мнениями о понравившихся композициях и выражали надежду, что это не последний визит творческого коллектива.