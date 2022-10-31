Работников СИЗО поздравляют сегодня в псковском УФСИН

09:52, 31 октября 2022, ПАИ

Работники СИЗО и тюрем отмечают свой профессиональный праздник 31 октября. Руководство, совет ветеранов и личный состав управления ФСИН по Псковской области поздравили своих коллег с праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Праздничная дата была установлена в 1963 году, когда коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

14 сентября 2006 года бывший директор ФСИН России Ю. И. Калинин подписал приказ, согласно которому 31 октября объявили профессиональным праздником – Днем работников СИЗО и тюрем.

Сегодня на территории Псковской области тюрем нет. В структуре псковского УФСИН – два следственных изолятора: СИЗО-1 в Пскове и СИЗО-2 в Великих Луках.

«Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции – содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи, проявляя профессионализм, принципиальность, настойчивость и высокую ответственность в деле служения Отечеству», – отметили в УФСИН.