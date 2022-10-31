Документ о замене эполет погонами обнаружился в псковском архиве

10:05, 31 октября 2022, ПАИ

Документ о замене эполет погонами обнаружился в фондах Государственного архива Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Речь о выписке из приказа военного министра по дружинам подвижного государственного ополчения о введении погон вместо эполет. На документе дата - 30 ноября 1855 года.





В 1854 году эполеты командного состава действующей армии заменили погонами. Их основной цвет соответствовал цвету полка. Год спустя это коснулось и ополченцев. «На кафтаны, ополчению присвоенные, вместо эполет иметь суконные, плечевые погоны одного цвета, положенного для нижних чинов, но с галунами по чинам», - говорится в документе.

Есть и еще один примечательный материал - изображение погон к обер-офицерскому и штаб-офицерскому полукафтанам, датированное 30 ноября 1855 года.