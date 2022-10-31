Как приготовить безупречный осенний завтрак, рассказала диетолог

10:37, 31 октября 2022, ПАИ

Безупречный осенний завтрак должен не только содержать необходимые организму питательные вещества, но и помогать человеку бороться с хандрой. Для этого утренний рацион стоит дополнить яркими и ароматными продуктами, рекомендовала врач-диетолог Татьяна Залетова.

«Надо стараться, чтобы завтрак осенью отличался максимально яркими цветами и насыщенным вкусом. Ароматерапия и яркие визуальные образы поднимут вам настроение утром и поддержат нервную систему в рабочем состоянии. Например, в завтрак можно добавить протертые ягоды, варенье, мед или горький шоколад. Это даст дополнительный заряд энергии, и вы получите удовольствие, поскольку такая еда стимулирует выработку гормонов счастья», – объяснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.

Диетолог напомнила, что такие продукты нужно использовать в небольшом количестве, исключительно для придания блюдам определенного цвета и запаха.

«В погоне за хорошим настроением осенью важно не заедать плохое. Еда не должна превращаться в единственный источник хорошего настроения, так как это может привести к набору лишнего веса. Переедание в попытке улучшить психологическое состояние – эта ситуация очень характерна как раз для осеннего и зимнего периода», – отметила Татьяна Залетова.