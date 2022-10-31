Псков вошел в туристический рейтинг древних городов России

10:52, 31 октября 2022, ПАИ

Ко Всемирному дню городов российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, сколько стоит отдохнуть в самых древних городах России, в том числе и в Пскове.

В десятку самых древних российских городов, помимо основанного в 903 году Пскова, вошли: Керчь (предположительно, город появился в 610–590 годах до н. э.), Дербент (основан в 438 году), Старая Ладога (в 753 году), Великий Новгород (в 859 году впервые упоминается в летописи), Ростов Великий (основан в 862 году), Муром (основан в 862 году), Казань (город основали в 1005 году), Анапа (в 480 году город Горгиппия), Смоленск (основан в 863 году).

По данным Tvil.ru, туристы приезжают в древние города на 2-5 дней, забронировать жильё можно от 2,5 до 3,8 тысячи рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами в 2022 году.

Десять самых древних городов России