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Общество

Псков вошел в туристический рейтинг древних городов России

Ко Всемирному дню городов российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, сколько стоит отдохнуть в самых древних городах России, в том числе и в Пскове.

В десятку самых древних российских городов, помимо основанного в 903 году Пскова, вошли: Керчь (предположительно, город появился в 610–590 годах до н. э.), Дербент (основан в 438 году), Старая Ладога (в 753 году), Великий Новгород (в 859 году впервые упоминается в летописи), Ростов Великий (основан в 862 году), Муром (основан в 862 году), Казань (город основали в 1005 году), Анапа (в 480 году город Горгиппия), Смоленск (основан в 863 году).

По данным Tvil.ru, туристы приезжают в древние города на 2-5 дней, забронировать жильё можно от 2,5 до 3,8 тысячи рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами в 2022 году.

Десять самых древних городов России

  1. Керчь, Республика Крым ― 2532 руб. / 2 ночи
  2. Дербент, Республика Дагестан ― 3498 руб. / 4 ночи
  3. Старая Ладога, Ленинградская область ― 3858 руб. / 4 ночи
  4. Великий Новгород, Новгородская область ― 3238 руб. / 2 ночи
  5. Ростов Великий, Ярославская область ― 3464 руб. / 2 ночи
  6. Муром, Владимирская область ― 3657 руб. / 2 ночи
  7. Казань, Республика Татарстан ― 3584 руб. / 3 ночи
  8. Анапа, Краснодарский край ― 3051 руб. / 6 ночей
  9. Псков, Псковская область ― 3112 руб. / 2 ночи
  10. Смоленск, Смоленская область ― 2802 руб. / 2 ночи.
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