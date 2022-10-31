Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов

11:52, 31 октября 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 октября экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 45-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.