Росгвардейцы задержали псковичку за кражу продуктов
Росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
30 октября экипаж группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 45-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства женщина передана сотрудникам полиции.
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