Ноябрь: не делаем резких движений

12:10, 31 октября 2022, ПАИ

Прогноз на финальный осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

В целом ноябрь не принесет существенных перемен и кардинальных сдвигов. События ноября будут логичным продолжением процессов нескольких последних месяцев.

Месяц начинается в коридоре затмений. Напомню, 8 ноября произойдет полное лунное затмение в Тельце, которое ознаменует окончание коридора. Но его шлейф мы будем ощущать еще в течение двух недель. Если в коридоре затмений с вами произошли важные события, они получат продолжение и развитие в последующие полтора-три года. О коридоре и его особенностях я подробно писала ранее, повторяться не буду.

Отмечу лишь, что солнечное затмение больше влияет на внешние события, лунное – на внутреннее состояние. Так что вполне возможны эмоциональные шторма, резкие выплески негативных эмоций, обострение внутренних конфликтов. Самый сложный период в этом плане 5-9 ноября. В это время легко наломать дров из-за собственной несдержанности. Так что включайте осознанность, постарайтесь держать себя в руках и не делать резких движений. Выяснять отношения имеет смысл только в том случае, если вы точно уверены, что жить так, как раньше, больше невозможно. Также будьте аккуратны с финансами.

30 октября Марс развернулся в ретроградное движение. Такое с ним случается нечасто – примерно раз в два года. В прямое движение Марс вернется лишь 12 января 2023 года. Так что весь ноябрь плюс еще полтора месяца нам предстоит жить в этих энергиях. Поговорим о том, что это несет нам на практике. Но прежде напомню о значении Марса в астрологии. Красная планета связана с темами борьбы, конкуренции, конфликта, напора, лидерства, освоения новых территорий. Помним, что Марс у римлян – бог войны. Поэтому в период ретро-Марса могут всплыть незавершенные конфликтные истории из прошлого, могут напомнить о себе давние враги и конкуренты. Может возникнуть желание изменить свои стратегии в ведении бизнеса и заменить их на более продуктивные.

В период ретроградного Марса лучшая стратегия – оборонительная. Если вы будете в нападающей позиции, вполне вероятно, что у вас не хватит сил для победы. По этой причине нежелательно начинать судебные тяжбы (именно первым подавать иск), у конкурента будет больше шансов выиграть процесс. Исключение – когда вы пытаетесь вернуть свое.

Также в период ретро-Марса нужно прикладывать больше усилий для достижения важных целей. Может показаться, что еще чуть-чуть и цель у вас в руках, и вдруг вы внезапно оказываетесь опять на стартовых позициях. Тут очень уместна аналогия с Сизифом, который поднимает тяжелый камень в гору, но за несколько шагов до вершины он срывается вниз. Время ретро-Марса неудачно для рывков и блицкригов. Нежелательно также открывать новый бизнес, особенно если он впрямую связан с тематикой Марса - автомобили, станки, металл, огонь, инструменты, ремонт, спорт (в т. ч. продажа инвентаря).

Ну и на ретро-Марсе нежелательно покупать новые автомобили и производственное оборудование.

Пластические и хирургические операции на ретро-Марсе могут оказаться неудачными или вызвать осложнения. Разумеется, речь не идет об экстренной помощи.

Весь ноябрь Марс будет делать квадратуру к Нептуну (точный аспект 16-23 ноября), а это значит, что возрастает риск аварий (в т. ч. на транспорте и на воде), техногенных катастроф, отравлений лекарствами и алкоголем, в том числе могут быть побочные эффекты от наркоза. Также в этот период активизируются мошенники всех мастей, так что, если вам предлагают сомнительную схему или легкие деньги, будьте внимательны и осторожны. Для людей, склонных в прошлом к зависимостям, наступает сложный период. Очень большой риск снова вернуться к деструктивному образу жизни.

28 октября Юпитер из воинственного Овна перешел в Рыбы и пробудет в этом знаке до 20 декабря 2022 года. В ноябре можно ожидать, по крайней мере, снижения накала на идеологических фронтах. Рыбы сглаживают конфликты, заставляют посмотреть на проблему с высоты и учесть противоположную точку зрения. Если в вашем персональном гороскопе выделен знак Рыб (там есть планеты и важные точки), Юпитер может принести вам приятные сюрпризы и подарки.

Первая половина ноября сложна для личной жизни. Возможны резкие внезапные события со знаком минус, вплоть до разрыва отношений.

16 ноября Венера переходит в знак в Стрельца. Если у вас в предыдущий период накалились отношения со второй половинкой, можно ожидать улучшения. Стрелец делает нас более щедрыми, оптимистичными, склоняет делать подарки. Одиноким людям будет легче знакомиться и влюбляться. 17 ноября в знак Стрельца переходит Меркурий, а 22 ноября – Солнце. Этот период можно использовать для активного пиара, создания позитивного имиджа, ивент-мероприятий. Это хорошее время для путешествий с образовательными целями, получения новых знаний, расширения горизонтов, изучения иностранных языков и чужих культур. Особенно это становится актуальным после новолуния в Стрельце, которое произойдет 24 ноября.