Юных псковичей приглашают отметить день рождения в планетарии

12:39, 31 октября 2022, ПАИ

Детский день рождения теперь можно отметить в планетарии Пскова. Об этом сообщил директор учреждения Владимир Колпаков в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 31 октября.

Он отметил, что один такой праздник уже прошёл, и напомнил, что в планетарии действует астрокружок.

«Мы переделали расписание, чтобы по вечерам было побольше программ. Некоторые сеансы теперь начинаются в 19:00. Можно взять ребёнка и после работы заглянуть в планетарий», - рассказал Владимир Колпаков.

В планах псковского планетария - подготовка астрономического спектакля по книге «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.