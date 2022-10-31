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Общество

Санатории Псковской области вошли в топ-7 для отдыха в ноябре

Санатории Псковской области вошли в топ-7 для отдыха на ноябрьские праздники с 4-го по 6-е число, сообщает сайт санатории-России.рф.

Псковская область занимает седьмое место по популярности санаториев в Северо-Западном федеральном округе. Средняя стоимость отдыха здесь составляет 7,4 тысячи рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры.

Также в первую семерку входят Ленинградская область, Санкт-Петербург, Карелия, Вологодская, Мурманская и Новгородская области.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят в среднем 11,1 тысячи рублей за двоих в сутки, в Ставрополье - 11 тысяч, в Алтайском крае - 11,4 тысячи, а в Ленинградской области - 9,2 тысячи рублей.

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