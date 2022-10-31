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Страна и мир

В Эстонии расширят охраняемую зону на границе с РФ

МВД Эстонии собирается расширить охраняемую зону на восточной границе с Россией с нынешних 10 метров до 300 метров, сообщает телеграм-канал «Шпроты в изгнании».

Такая необходимость возникла, когда началось строительство пограничной инфраструктуры на восточной границе. «Мы поняли, что действующая регуляция больше не позволяет хорошо охранять эту границу, на десяти метрах невозможно разместить всю пограничную инфраструктуру, патрулировать, создать там нормальные наблюдательные позиции», – заявили в МВД Эстонии.

При расширении зоны пограничной полосы будет выровнена вся приграничная, извилистая зона, и в дальнейшем людям будет проще понять, где запрещено находиться.

Ранее в эстонском МВД приняли решение о сотрудничестве с украинскими офицерами. Они будут работать на эстонских границах, заявили власти Эстонии на этих выходных.

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