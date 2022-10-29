Украинские офицеры будут работать на эстонской границе

15:19, 29 октября 2022, ПАИ

В пограничных пунктах Эстонии будут работать украинские пограничники и офицеры, связано это с решением эстонского правительства усилить пограничный контроль за украинскими беженцами, сообщает «Интерфакс».

В числе прочего будет налажено более тесное сотрудничество с Украиной в сфере обмена информацией, а в пограничных пунктах Эстонии будут работать украинские специалисты, сообщил в субботу портал ERR.

«Процессы на границе и надзор за миграцией будут усилены с целью получения более точного представления о пересекающих границу — как об украинских военных беженцах, так и о гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры в нынешних условиях становятся недостаточными, так как не позволяют получить детальное представление именно об украинских беженцах», — пояснил министр внутренних дел Эстонии.