Кабмин продлит ряд мер поддержки российского бизнеса

14:52, 31 октября 2022, ПАИ

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

В случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.

Арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.

«Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку и добиться более справедливого перераспределения рисков», – отметил Михаил Мишустин.