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Общество

Кабмин продлит ряд мер поддержки российского бизнеса

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России. 

В случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца. 

Арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке. 

«Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку и добиться более справедливого перераспределения рисков», – отметил Михаил Мишустин. 

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