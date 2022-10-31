Опочецкую студентку наградили за спасение утопающего ребёнка
Благодарность за спасение утопоющего ребёнка вручили студентке первого курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяне Пахоменковой. Об этом сообщает глава Опочецкого района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
«Её поступок является примером благородства, мужества, самоотверженности и человечности. В критической ситуации Татьяна сумела быстро принять решение, не растерялась и спасла жизнь маленького человека», - сказал глава района.
Он также отметил, это настоящий героический поступок. «Замечательно, что наши граждане в трудной ситуации помогают друг другу», - заключил Юрий Ильин.
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