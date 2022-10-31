Опочецкую студентку наградили за спасение утопающего ребёнка

15:22, 31 октября 2022, ПАИ

Благодарность за спасение утопоющего ребёнка вручили студентке первого курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Татьяне Пахоменковой. Об этом сообщает глава Опочецкого района Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

«Её поступок является примером благородства, мужества, самоотверженности и человечности. В критической ситуации Татьяна сумела быстро принять решение, не растерялась и спасла жизнь маленького человека», - сказал глава района.

Он также отметил, это настоящий героический поступок. «Замечательно, что наши граждане в трудной ситуации помогают друг другу», - заключил Юрий Ильин.