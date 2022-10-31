Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление о Карабахе
В Сочи Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели трёхстороннюю встречу, сообщил Дмитрий Песков.
«Известия» тезисно изложили итоги встречи глав трёх государств:
- проведены три сессии переговоров о Карабахе;
- Путин назвал полезной встречу с Пашиняном и Алиевым: создана атмосфера для будущих договорённостей;
- Путин сообщил, что согласовано совместное заявление о Карабахе;
- саммит РФ, Армении и Азербайджана в Сочи создаёт почву для дальнейшего урегулирования ситуации;
- саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться о будущем: в нормализации отношений заинтересованы все;
- не всё удалось согласовать в отношении Карабаха;
- РФ будет делать всё, чтобы окончательное урегулирование ситуации между Арменией и Азербайджаном было достигнуто;
- РФ будет делать всё для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы поставить точку в конфликте.
Владимир Путин также сообщил, что трёхсторонняя встреча с Пашиняном и Алиевым продолжалась более двух часов.
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