День судебного пристава отмечают в России

07:54, 01 ноября 2022, ПАИ

День судебного пристава отмечают в России сегодня, 1 ноября. Праздник установлен в 2009 году. Об этом пишет портал calend.ru.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) — федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по обеспечению порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

В свой профессиональный праздник все сотрудники ФССП России получают поздравления от представителей власти, руководства и друзей. Традиционно к этому дню приурочено проведение торжественных мероприятий, в рамках которых вновь принятые сотрудники принимают присягу на верность закону, а отличившихся работников награждают ведомственными и государственными наградами.