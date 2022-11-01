Главу города изберут в Пскове 3 ноября

10:11, 01 ноября 2022, ПАИ

Сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 3 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Заседание пройдет в Городском культурном центре. В основной повестке дня значится 62 вопроса. Среди них - об избрании главы города Пскова, об исполнении бюджете Пскова за I полугодие, о бюджете города на 2022 год и плановый период.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.