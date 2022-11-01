Кадастровая палата объяснила, как псковичам получить выписку из ЕГРН

14:06, 01 ноября 2022, ПАИ

Какие сведения об основных характеристиках объекта недвижимости содержатся в выписке из ЕГРН, а также где можно ее получить, рассказали в Кадастровой палате Псковской области.

Выписки из ЕГРН являются источником достоверной информации о каждом объекте, поставленном на кадастровый учет. «Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – одна из самых популярных выписок, запрашиваемых заявителями. Выписка из ЕГРН является общедоступной и предоставляется органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Это официальный документ с информацией о характеристиках объекта недвижимости: кадастровом номере, адресе, о правообладателях, назначении, площади, типе объекта недвижимости, виде разрешенного использования, кадастровой стоимости, об ограничении прав и обременении объекта недвижимости, план (чертеж, схема)», – объяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Более подробно о содержании выписки из ЕГРН можно узнать, прочитав приказ Росреестра от 04.09.2020 № П/0329.

Запросить сведения из реестра недвижимости можно в интернете:

Единый портал государственных и муниципальных услуг

Официальный сайт Росреестра www.rosreestr.gov.ru

Официальный сайт ФГБУ ФКП Росреестра spv.kadastr.ru.

Орган регистрации прав предоставляет сведения в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Также их можно запросить при личном обращении в любом отделении МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости. Сведения, предоставленные на основании запроса, являются актуальными (действительными) на момент выдачи органом регистрации прав или МФЦ сведений, содержащихся в ЕГРН, отметили специалисты.

Напомним, что для заключения договора на оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости или составлением договора в простой письменной форме, необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, 11, предварительно позвонив по телефону 8(8112) 649-301, добавочный 2120.