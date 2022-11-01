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Политика

«Псков кричал, звал, агитировал»: как готовились к выборам в Думу в 1917 году

Как выглядел Псков осенью 1917 года во время выборов в городскую Думу, рассказали в Государственном архиве Псковской области. В фондах хранятся воспоминания Паулины Юдейко, одной из виднейших псковских женщин-революционерок. Материалы записаны были в 1956-1957 годах.

«Центром политической жизни Пскова был бывший дом губернатора «Дом свободы» - как он в это время назывался. Каждой политической партии и профсоюзной организации здесь было отведено свое помещение. Здесь были буржуазные партии всех оттенков, от окрашивающихся под социализм до черносотенных: социал-интернационалисты, социалисты-шовинисты, социалисты-объединенцы, эсеры левые и правые, анархисты, анархо-синдикалисты, национал-социалисты, национал-демократы, бундовцы, конституционные демократы (кадеты), национальные организации различных народностей. Между всеми этими организациями происходили бесконечные ссоры, споры и борьба за политическое влияние на массы», - вспоминала она.

Паулина Юдейко описала и то, как выглядел Псков в период предвыборной агитации: «Через улицы протянулись большие транспаранты, приглашающие голосовать за список того или иного блока. На панелях писались номера избирательных списков. На уличных столбах, заборах были расклеены большие кричащие плакаты с избирательными платформами, воззваниями. В окнах магазинов красовались портреты виднейших кандидатов. Весь Псков кричал, звал, агитировал, доказывал».

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