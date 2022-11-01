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В Себежском районе жители приобрели мини-трактор для расчистки дороги зимой

Новый трактор прибыл в деревню Скрипки. Фото: «Призыв»

ТОС «Скрипки» приобрело мини-трактор «Уралец», тем самым решив проблему с расчисткой дороги от снега в зимний период. Об этом ПАИ рассказали в редакции районной газеты «Призыв».

Маленькая деревня Скрипки Себежского района входит в состав городского поселения Себеж. Численность населения — восемь человек.

Деревня находится вдали от дорог, обслуживаемых региональными дорожными организациями. Через 500 метров от начала деревни проходит федеральная трасса Москва – Рига. В летний период дорожное сообщение на этом участке не доставляет особых хлопот, но расчистка снега зимой уже много лет является для жителей проблемой.

«Как выехать в зимний период? Приходится расчищать дорогу самим, привлекать транспорт муниципальных дорожных организаций. А это из Себежа 16 км туда, 16 — обратно. Дорожникам работы хватает в крупных населённых пунктах. Понимаем, что находимся на отшибе, и если нужно срочно выехать, то просим расчистить снег дорожников с федеральной трассы. Для них проблемы, и у нас головная боль. Вот и решили мы приобрести маленький трактор «Уралец». Написали проект «ТОС в помощь муниципалитету», в финансовой части которого указали, какие затраты несёт город, и подали на утверждение. Конечно, администрация Себежа помогла, без них бы ничего не получилось. Кроме этого, привлекли инвестора», — рассказали местные жители.

Проект получил поддержку в области. Совместное финансирование области, Себежа и инвестора помогло приобрести мини-трактор «Уралец». Совсем недавно его доставили в Скрипки.

Теперь расчистка дороги от снега, опашка деревни против пала травы — решаемый вопрос, подвела итог газета.

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