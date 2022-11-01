В МИД назвали бессмысленным запрет на въезд в Россию жителям стран Запада

08:37, 02 ноября 2022, ПАИ

Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», - сказал он, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

Проигравшими, отметил дипломат, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в «священный» Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга «хороших русских», - добавил замглавы МИД.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ Москвы должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.